Após cirurgia, Preta Gil atualiza fãs sobre estado de saúde

Através do Instagram, a filha de Gilberto Gil revelou que, além da retirada do tumor, foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal, que é a retirada do útero através de uma incisão no abdômen.

"Oi, meus amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal. Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para toda equipe guerreira do Dr. @fredericoteixeirajr. Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!", escreveu ela no post.

Nos comentários, os seguidores da cantora comemoraram a recuperação dela e enviaram mensagens positivas: "Boa recuperação lindona. Estamos enviando boas vibrações para você", escreveu uma fã. "Já deu certo!", desejou a atriz Deborah Secco. "Graças a Deus", comentou a atriz Ingrid Guimarães.