Kelly Garcia fala sobre divórcio durante internação de MC Marcinho: 'Muito difícil'

Rio - Kelly Garcia usou as redes sociais, neste domingo, para anunciar que está oficialmente divorciada de MC Marcinho. O ex-casal havia anunciado a separação em 24 de junho, três dias antes da internação do cantor no Hospital Copa D'or, para dar início a um tratamento cardíaco. No Instagram, a mulher chegou a dizer que irá se afastar das redes sociais para cuidar de um problema de saúde e afirmou que segue orando pela recuperação do funkeiro.

"Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa (saiu o divórcio) do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde", iniciou ela sobre o fim da união de 20 anos com o artista, que ainda permanece internado.

"Estarei fora das redes sociais, porque isso aqui adoece uma pessoa e eu já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é de Deus", finalizou.



Na última quinta-feira, Kelly aproveitou para desabafar sobre o momento difícil que tem enfrentado com o problema de saúde do ex-marido, que está esperando por um transplante de coração, respirando com a ajude de aparelhos. "Estou clamando por ele todos os dias e horas que lembro. É oração sem cessar. Ele continua sendo meu marido, embora a gente esteja separado de corpos", contou.



"Marcio é uma pessoa muito especial na minha vida e vai continuar sendo. Eu nem penso em outro relacionamento. Muita gente me questiona. Ele é pai dos meus filhos. Peço que os anjos fiquem ao redor dele", disse ela, que também pediu para que os fãs do funkeiro continuem orando por ele: "São muitos anos juntos. Ele é uma pessoa maravilhosa. Sempre ajudou todo mundo, até quem não merecia. Ele tem um coração enorme, é inquestionável".