Atriz Rafaela Mandelli se casa em cerimônia ao ar livre e reúne convidados famosos

Rio - A atriz Rafaela Mandelli, de 44 anos, se casou, neste sábado, com Rodrigo Leonardo. A cerimônia reuniu várias celebridades, como Fernanda Nobre, Julianne Trevisol e Nathália Dill.



Rafaela trabalhou com Fernanda Lemos na "Malhação 2001" e convidou ela e o marido, José Roberto Jardim, como padrinhos do casamento.



O relacionamento de Rafaela e Rodrigo foi publicamente anunciado em janeiro desse ano e o casamento civil aconteceu no último dia 12. Ela tem uma filha de 18 anos, Catarina, de um relacionamento prévio com o ator Marcelo Serrado.



Rafaela chegou na cerimônia dirigindo um carro branco clássico, sozinha. A cerimônia aconteceu na propriedade Ville La Rochele, em Campinas, em São Paulo, uma grande vila familiar.