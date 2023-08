Maurício Kubrusly é diagnosticado com doença e muda de cidade

Maurício Kubrusly, de 77 anos, foi homenageado na série em comemoração aos 50 anos do "Fantástico", da TV Globo, neste domingo. O jornalista, atualmente, vive no sul da Bahia com a mulher Beatriz Goulart e seu cachorro Shiva após ser diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). Antes, o profissional morava em São Paulo.

Durante a reportagem, Pedro Bial elogiou o repórter, que comandou o quadro "Me leva, Brasil" de 2000 a 2017. "Maurício corria o Brasil com histórias extraordinárias, que expressavam a vivacidade do povo brasileiro. Ele merece todas as nossas homenagens, não só pelo 'Me Leva Brasil', mas o 'Me Leva Brasil' meio que abriga toda essa obra enorme desse grande jornalista", disse o apresentador.