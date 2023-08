Anitta fala sobre romance com Simone Susinna: 'Pra sempre é muito forte'

Anitta, de 30 anos, participou do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo, e abriu o jogo sobre o affair com o ator Simone Susinna, astro do filme "365 Dias". O assunto surgiu quando o apresentador comentou sobre as últimas férias da Poderosa e a tatuagem que o ator italiano fez com a ajuda dela.