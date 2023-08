Camila Loures se manifesta após surgir cercada de seguranças em shopping

Após um vídeo em que aparece cercada de seguranças em um shopping de Belo Horizonte viralizar nas redes sociais, Camila Loures se manifestou, através do Instagram Stories, neste domingo, sobre o caso. A influenciadora digital, que recebeu algumas críticas dos internautas devido a situação, explicou que a medida de segurança foi tomada pelo local, já que participaria de uma ação em uma loja, e não para evitar a proximidade dos fãs.

"Foi totalmente fora de contexto esta postagem. Inclusive, não estava passeando no shopping. Eu amo andar no shopping, não vou contratar segurança para fazer isso, não. Eu amo atender vocês. Ali, foi, literalmente, uma logística que o shopping organizou porque eu estava indo para uma presença em uma loja. Era uma agenda que eu estava cumprindo, e eu tinha um horário para cumprir. Então o shopping organizou essa logística, em que eles iam me levar para organizar as fotos, a fila e depois me levar de volta para o estacionamento", comentou.



"Não fui eu que pedi nada, não organizei nada. Eu só cheguei lá e o pessoal já estava me esperando. Não foi um passeio no shopping...Eu até ri quando eu li (as postagens). Eu falei: 'O que é isso? Não estou doida não'. Inclusive, eu postei todo o meu dia nos stories ontem... Era uma master class, a gente convidou trinta pessoas para estar no evento, mas tinham pessoas a mais lá fora, e eu quis atender todo mundo".

Em seguida, Camila reclamou das pessoas que usaram e compartilharam as imagens fora de contexto. "De forma alguma eu fui passear ou exigi aquilo. Porque é cada uma, né? A internet é uma terra sem lei, o povo inventa cada uma que parecem duas. O que me deixa mais pensativa é que as coisas legais que a gente faz, o povo não posta. A minha linha de maquiagem está maravilhosa, esgotando produto...Eu prefiro pensar que não, mas pra mim foi feito na maldade [as postagens]. Porque para mim não tem nem cabimento. Se entrasse no meu Instagram, dava para ver como foi meu dia antes. Que o povo posta as coisas por like é um fato, mas, quando faz na maldade, é assustador", desabafou.