Gil do Vigor tem carro enguiçado após confusão: 'O frentista se acabando de rir'

Rio - Gil do Vigor contou, nesta segunda-feira (21), que teve o carro enguiçado após confusão na hora de abastecer o veículo. O economista explicou que encheu o tanque do automóvel com gasolina ao invés de diesel.

"Eu nasci para ser gay, não nasci para fazer essas coisas de carro", brincou Gil, ao mostrar o momento em que funcionários de um posto de gasolina o ajudaram a fazer com que o veículo voltasse a funcionar. "O frentista se acabando de rir", comentou uma seguidora na publicação.

Nos stories do Instagram, o economista explicou que sua mãe, Jacira Santana, não gostou da confusão. "Mainha está arretada. Falei com ela: relaxa, filha! Pior era antes, que a gente nem tinha carro para lascar, hoje a gente tem carro para quebrar, graças à Deus!"