Carol Castro comemora seis anos da filha com festa temática: 'Inesquecível'

Rio - A atriz Carol Castro comemorou nesta segunda-feira (21) o aniversário de seis anos de sua única filha, Nina, fruto do casamento com o ex-marido, o maestro Felipe Prazeres. Em suas redes, a artista compartilhou um registro da festinha da pequena, que foi na temática do desenho 'Elena de Avalor'.



"Nina fazendo 6 de vida e eu 6 de mãe… É muito mágico! Ainda separando as melhores fotos e s desse dia inesquecível pra dividir com vocês", escreveu a famosa na legenda da postagem. Na foto, mãe e filha aparecem abraçadas atrás da mesa do bolo, ambas com vestidos no mesmo tom avermelhado que as roupas da própria princesa Elena, e a aniversariante até usando o rabo de cavalo icônico da personagem.



Fãs da atriz se derreteram com o clique e aproveitaram os comentários do post para desejar parabéns à pequena Nina: "Tudo de maravilhoso pra essa linda!!", afirmou uma pessoa. "Parabéns para a Nina! E para você, Carol! Uma criança que nos torna pai ou mãe é um pedaço do nosso coração fora de nós", disse outra. "Que emoção, muitos sentimentos que não consigo explicar! Amo vocês!", contou uma terceira. "Minha mãe dizia que enquanto contava os parabéns, ela lembrava do momento em que me segurava no colo! Parabéns às duas!!", desejou mais uma.