Pedro Sampaio relembra como pai reagiu após DJ se assumir bissexual: 'Sentiu mais'

Rio - Pedro Sampaio, de 25 anos, participou do programa "De Frente com Blogueirinha", nesta segunda-feira, e contou detalhes dos momentos que viveu ao se assumir como bissexual. Namorando o modelo Henrique Meinke, de 22, o DJ relembrou como foi a conversa com os pais sobre sua orientação sexual.

"Com minha mãe foi tranquilo, o delicado foi mais o meu pai, ele sentiu mais", revelou o cantor. "Eu falei: 'pai, você tá sentindo agora dessa forma, foi um baque para você, mas tenho certeza que daqui um tempo você vai agradecer que a gente teve esse momento pois você tá tendo a oportunidade de me conhecer 100%. Melhor passar por isso agora, junto comigo, me conhecendo 100%, do que passar anos e você, no final, ter a sensação que você não conhece seu filho 100%'. Foram umas duas semanas de muita conversa com ele. Mas foi uma questão mais dele de sentir o peso da parada", declarou.

O artista confirmou que o namoro atual teve início "há mais de um ano", apesar dos boatos do romance terem surgido apenas em março deste ano. "E você falou quando? Assim que conheceu?", perguntou Blogueirinha. "Claro que não. (risos). Foi depois de um tempão", disse Pedro, que ainda relembrou o início da relação: "Conheci ele no Instagram, a gente foi se falando até que convidei ele pra se encontrar lá em casa, aí a gente foi se conhecendo melhor".

Após os rumores, Pedro Sampaio assumiu sua bissexualidade no Lollapalooza, quando tocou um remix de "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos. "O show já seria importante e aproveitei o momento para falar isso de forma artística em cima do palco e, principalmente, pra mostrar que isso não é motivo de vergonha nem nada do tipo, é motivo de orgulho. Por isso quis fazer isso como uma celebração", afirmou.

"A ação do Lolla foi uma ação reveladora para deixar claro que esse sou quem eu sou. Me identifico como homem bissexual, não tem o menor problema em relação a isso e que eu queria encorajar outras pessoas", completou ele.