Anitta recorda internação no ano passado: 'Quase faleci'

Anitta, de 30 anos, participou do podcast "PodPah", comandado por Igão e Mítico, na noite desta segunda-feira, e relembrou o período em que ficou internada no ano passado. Sem dar muitos detalhes sobre a doença que enfrentou, a cantora contou que "quase faleceu" e lembra a corrente de oração feita pela família para pedir sua cura.

"Quase faleci no ano passado. Tive a impressão, não sei se eu tive a impressão, se eu morri, se foi uma coisa espiritual, não sei. Mas sou grata, porque graças a isso consegui parar, olhar para mim e falar: 'o que eu preciso mudar para melhorar?' E consegui mudar a minha vida. Ter uma vida mais saudável, mais feliz", disse a Poderosa, que não deu muitas informações sobre seu diagnóstico.

"Não sei, não estava conseguindo subir o segundo andar da minha casa. Perdi todo meu cabelo, isso daqui é tudo aplique, perdi a maioria dele, perdi vinte quilos. Minha família rezando por mim, todo dia, às seis da tarde", continuou. "Fiquei cinco meses nessa de hospital, tirar sangue, volta sangue, limpa... Eu falei: 'cara, vou procurar uma ajuda espiritual'. Não espiritual de um passe, uma limpeza. Tenho a minha religião, o Candomblé. (...) E fui procurar a solução dentro, o corpo fala. O corpo está te pedindo para olhar para algo", completou.

Em seguida, Anitta falou sobre seu processo de cura. "Você tem que estar preparado para olhar seus defeitos, suas sombras. Se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem com você, parar de culpar o outro pelos acontecimentos da sua vida. Conheci uma amiga que passou por algo muito pesado e melhorou com um médico naturalista, com autoconhecimento."

Em entrevista à rádio "Z100", de Nova York, nos Estados Unidos, em julho deste ano, a artista revelou que teve uma suspeita de câncer de pele. "Fui ao médico, e nós íamos fazer esse exame para câncer, porque meus exames não estavam bons. Eu disse: ok, se for câncer, então eu terei que ficar aqui presa em um hospital. Então não quero fazer o exame agora. Quero tirar férias por um mês e quando voltar eu faço. O médico ficou tipo ‘Não!’ e eu disse ‘Sim!’", continuou.

Durante a viagem, ela buscou a auxílio espiritual. "E se for meu último mês de vida?! Eu não quero dizer que eu estava em um hospital, não! Eu quero ter tido bons momentos! Nas férias fui ao Japão e encontrei um curandeiro, uma coisa espiritual e fiz um retiro. Fui nessa coisa e, quando voltei, fiz os exames. Não tinha câncer. Aí comecei a melhorar. Foi uma história maluca. Eu tenho histórias malucas de coisas que acontecem na minha vida. Juro que não estou mentindo", concluiu a Poderosa.