'Nos respeitamos e nos damos espaço', diz Sheron Menezzes sobre relacionamento com o marido

Sheron Menezzes, de 39 anos, falou sobre seu relacionamento de 12 anos com o modelo e lutador Saulo Bernard durante o "Papo de Segunda", do GNT, comandado por João Vicente de Castro, João Bosco e Konrad Dantas, na noite desta segunda-feira. A atriz, que brilhou com Sol em "Vai na Fé", da TV Globo, disse que os dois formam uma bela dupla, mas ressalta que não são o casal perfeito.

"Em casamento a gente não é dupla vencedora sempre. Nós temos altos e baixos, todos. O que vence é a vontade de continuar. É querer dar dois passos para atrás, saber ouvir", afirmou a atriz. "Meu marido e eu somos uma ótima dupla, ótimos pais em conjunto, ele me completa. Somos completamente diferentes e, ao mesmo tempo, nos entendemos nesse lugar das diferenças. Nos respeitamos e nos damos espaço. Isso é muito importante", completou.

No programa, Sheron também revelou se já precisou lidar com pessoas chatas em seu ambiente de trabalho. "Faz parte do trabalho. Tem gente chata em todos os lugares, tem gente legal em todos os lugares, como a gente lida com as pessoas é o que diz mais sobre a gente", disse.

"Eu e meu marido somos uma ótima dupla, ótimos pais em conjunto, ele me completa." @sheronmenezzes #PapoDeSegundaNoGNT pic.twitter.com/HV9YGLSwgM — Canal GNT (@canalgnt) August 22, 2023

"Tem gente chata em todos os lugares, tem gente legal em todos os lugares, como a gente lida com as pessoas é o que diz mais sobre a gente." @sheronmenezzes #PapoDeSegundaNoGNT pic.twitter.com/LhbpLVrDh5 — Canal GNT (@canalgnt) August 22, 2023