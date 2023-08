De biquíni finininho, Mulher Melão esbanja boa forma em praia do Rio

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, esteve na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (21). A funkeira de 36 anos aproveitou o dia ensolarado para se refrescar no mar e renovar o bronzeado. De biquíni fininho, a influenciadora digital chamou a atenção dos frequentadores do local devido ao seu corpo sarado.

Recentemente, Melão foi barrada ao tentar registrar uma queixa na Cidade da Polícia, em Manguinhos, na Zona Norte, após ser alvo de uma quadrilha que tenta aplicar o 'golpe dos nudes' usando o seu nome. No entanto, a modelo não conseguiu prestar depoimento por causa da saia que estava usando.