Com prima na UTI, Rafa Kalimann pede doações de sangue

Rio - Rafa Kalimann mobilizou os seguidores, nesta terça-feira, para doações de sangue em prol de sua prima, Giovanna Mello, que foi diagnosticada com lúpus há um ano. Em postagem, a influenciadora contou sobre o agravamento do estado de saúde da familiar, que foi transferida para a UTI na última segunda-feira.

"Acho que todos vocês inevitavelmente conhecem bem a Gio aqui, somos primas, trabalhamos e moramos juntas. Uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela foi diagnosticada com Lúpus há 1 ano, uma doença autoimune difícil e dolorosa, o desafio é com que ela tenha uma 'vida normal' como tantas pessoas com esse diagnóstico tem", relatou.



"Em algumas fases isso aconteceu, mas apesar de buscarmos os melhores médicos e tratamentos e ela estar sendo MUITO guerreira, o estado dela se agravou muito e ela foi pra UTI ontem. Os rins estão extremamente comprometidos, ela teve derrame pericárdico (no coração) e derrame pleural (água no pulmão). Com anemia, ela precisa de sangue e por isso ESTOU AQUI fazendo esse pedido pra vocês", completou.

Ela ainda divulgou mais detalhes para que os internautas possam colaborar com a doação de sangue. "POR FAVOR, se você estiver em Goiânia DOE SANGUE no nome dela (Giovanna Mello Carneiro). Pode ser qualquer tipo sanguíneo. As informações estão na última foto. E orem, por favor. Eu amo ela, e tudo o que quero na vida agora é ver ela bem. Obrigada, de coração", finalizou.