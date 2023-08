Klara Castanho comenta nova temporada de podcast: 'Me instiga a querer saber mais'

Rio - Klara Castanho, de 22 anos, está de volta como apresentadora na segunda temporada do podcast "Sem Nome Pod", que estreia nesta quarta-feira (22), às 19h, no YouTube. O episódio de reestreia do programa traz o ator Christian Malheiros, da série "Sintonia", como convidado especial, enquanto a atriz comanda a atração sozinha pela primeira vez desde que lançou o podcast ao lado de Fernanda Concon.

“O podcast é um projeto onde eu me desafio a cada episódio e voltar nessa temporada, com novos desafios, uma nova estrutura e obviamente, novos convidados, só me instiga a querer saber mais e ir mais longe em cada conversa. O podcast é não só desafio, mas muito aprendizado. E eu acredito muito que tem sempre alguma coisa a ser aprendida”, declara a artista, que conduz todos os episódios da nova temporada sozinha.

Entre os convidados confirmados para os 20 episódios da segunda temporada do "Sem Nome Pod" estão atores, cineastas e artistas. As participações serão reveladas semanalmente nas redes sociais do podcast, com temas específicos escolhidos de acordo com cada convidado. Maisa Silva, Whindersson Nunes e Manu Gavassi são alguns dos famosos recebidos por Klara e Fernanda na primeira temporada.