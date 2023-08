João Guilherme resolve tirar a barba e pega fãs de surpresa: 'Voltou aos 15'

Rio - O ator João Guilherme, de 21 anos, dividiu opiniões nas redes com sua mais nova transformação no visual. Nesta terça-feira (22), o artista decidiu se desfazer da barba que vem cultivando desde começo do ano e compartilhou os resultado em seu Instagram, mas seguidores não conseguiram resolver se a mudança foi positiva ou não.

Na postagem, o filho do cantor Leonardo até tenta fazer um mistério de início, tampando a boca e o queixo com uma das mãos no primeiro clique da sequência. Mas logo na foto seguinte, o famoso já aparece "de cara limpa", revelando que raspou a barba que fez tanto sucesso com seus fãs. "Eu pareço um adolescente de novo", brincou na legenda da publicação.



Internautas ficaram sem saber como reagir ao novo look do influencer: enquanto alguns usuários garantiram que o ator fica bonito de qualquer jeito, outros lamentaram a decisão de João. "Coisa linda", comentou Maisa Silva. "Cadê minha barbinha, Jotinha?", indagou uma pessoa. "Extremamente atraente de qualquer jeito", declarou outra. "Com a barba era melhor", pontuou uma terceira. "VOCÊ NÃO TINHA O DIREITO", esbravejou mais uma.