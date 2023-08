Douglas Silva arrasa na decoração da festa de três anos da caçula: 'Nossa Barbie'

Rio - O ator Douglas Silva impressionou seguidores com a decoração da festa da filha mais nova, Morena, que celebrou seu terceiro ano de vida no último domingo (20). Nesta terça-feira (22), o famoso compartilhou mais um registro deste dia especial e encantou internautas com a decoração luxuosa do aniversário da pequena.



"Um pouquinho do que foi o dia da nossa Barbie! Momentos únicos e super especiais para a nossa família. Viva, Morena!", escreveu o artista em conjunto com a esposa, Carolina Samarão, na legenda do post. No vídeo é possível ver que toda a comemoração foi feita seguindo a temática, repleta de diversos tons de rosa e elementos da marca da boneca, como a 'Casa dos Sonhos' e até algumas imagens da própria Barbie em tamanho real.



Seguidores do ex-BBB se comoveram com a relação carinhosa de sua família e ficaram admirados com a beleza da festa: "Que lindoo, que sonho! Parabéns à pequena, família linda", comentou uma fã. "Só a carinha dela vendo já valeu a festa toda", disse outra. "Tudo tão lindo e perfeito. Morri de amores", contou uma terceira. "Que festa linda! Foi tudo perfeito e ver o sorriso da Morena na festa dela foi tudo!", afirmou mais uma.