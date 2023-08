Na Grécia, Carolina Dieckmann se diverte durante passeio de barco

Carolina Dieckman, de 44 anos, segue compartilhando momentos de sua viagem à Grécia com os fãs, através do Instagram. Nesta terça-feira, a atriz, que interpretou Lumiar na novela "Vai na Fé", da TV Globo, posou de biquíni em frente ao espelho e exibiu o corpo escultural. Momentos depois, a loira mostrou que estava curtindo um passeio de barco e brincou: "Você nem acordou e eu já bebi uma cerveja grega".

Recentemente, a atriz exibiu os detalhes de uma ida à praia em Antiparos, na Grécia, incluindo um clique em surge de costas fazendo topless ao vestir apenas a parte de baixo do biquíni.

"Um biscoito pra Grécia, que não proíbe o topless. Das águas transparentes, que mais parecem pedras preciosas. Chão de conchinhas que fazem cafuné no pé. Romãs no meio do nada. Gatos de rua mais dóceis do mundo. O aperol mais delicioso. O sol mais laranja. Um peixe que desmancha na boca. Um luar que meu Deus do céu…", escreveu a atriz na legenda.