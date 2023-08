Após piada sobre pai de jogador, Eros Prado é demitido do SBT

Eros Prado foi demitido do SBT, nesta quarta-feira, após o humorista fazer um comentário polêmico sobre o pai do jogador Gustavo Silva (Mosquito), Gerson Dutra, durante a partida do Corinthians contra o Estudiantes, na noite desta terça. Nos momentos finais do jogo, ao citar um erro do atacante, que perdeu o pai recentemente, o humorista disparou: 'Chutou a bola para o pai dele'.

"O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos", disse a emissora em comunicado publicado no Instagram.

A situação aconteceu momentos depois do narrador comentar a atuação de Mosquito em campo após se recuperar de uma lesão e ainda ter perdido o pai neste período. Neste momento, o atleta perdeu a oportunidade de marcar um gol pelo Corinthians e Eros fez uma piada indelicada. "Chutou a bola para o pai dele".

No Instagram Stories, Mosquito compartilhou a piada e lamentou: "Nada justifica o gol que errei hoje, mas nada justifica esse comentário, que falta de respeito. Acha que pode falar o que quer. Espero que você nunca passe por isso".

Pedido de desculpas

Nas redes sociais, Eros reconheceu seu erro e pediu desculpas ao atacante do Timão através de um vídeo. "Quero aprender com este erro que não tem justificativas, e estou aberto ao dialogo para não mais errar com isso! Quem escreveu aqui é um profissional, mas também um pai, um marido, um torcedor e acima de tudo um filho que sente o luto diariamente como o Mosquito e que sente muita vergonha, pelo erro, e por ter envergonhado o pai que também está no céu. Eu sinto muito! Isso não é uma carta de cancelamento, é uma pessoa que errou e quer se redimir", escreveu ele na legenda da postagem.

