Após gravidez, Viih Tube mostra parte do treino na web: 'Me salva'

Rio - Viih Tube, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para dividir parte de seu treino de musculação com os seguidores. A influencer, que deu à luz uma menina, há 4 meses, mostrou em vídeo que tem levado a sério o desejo de adotar um estilo de vida mais saudável após a gravidez.

Usando top e bermuda laranja, Viih surgiu fazendo agachamento com uma barra e pequenos pesos. "Alguém me salva daqui! [Olha] a cara de ódio", escreveu na legenda, brincalhona. "Como tem seres que gostam disso? Como? Eu não consigo entender", questionou ela, bem-humorada.

Há seis dias, a influenciadora digital usou o perfil no Instagram para mostrar as mudanças corporais adquiridas após entrar para academia. "Gente, acho que estou emagrecendo", iniciou ela, em vídeo. Na ocasião, Viih ainda falou sobre o vinco central que tem na barriga, uma diástase, que é o afastamento dos músculos do abdômen: "Isso aqui [região central da barriga] é diástase, que estou com 2 ou 3 centímetros", contou.