Guilhermina Guinle, de 49 anos, aproveitou o dia ensolarado desta quarta-feira para ir à praia. De maiô preto, a atriz se refrescou no mar de Ipanema, na Zona Sul do Rio, e esbanjou boa forma. Ela, que estava acompanhada da filha, ainda deu um show de simpatia ao perceber a presença do paparazzo no local e posou para algumas fotos.



O último trabalho de Guilhermina em novelas foi em "Salve-se Quem Puder" (2020-2021), da TV Globo. Na trama, ela interpretou a vilã Dominique.