'Quero deixar o meu legado', diz L7 sobre lançamento do próprio selo musical

Rio - Rapper mais ouvido do Spotify Brasil, L7NNON, conhecido como L7, vem trilhando novos caminhos após construir uma carreira de sucesso. O artista de 29 anos acaba de criar o selo musical Hip Hop Rare voltado para a descoberta de talentos e comemora essa fase com o lançamento do single "A Pedido", parceria com MC Tikão e DJ Mandrake. Dono de sucessos como "Ai Preto" e "Desenrola Bate Joga de Ladin", L7 comenta o reconhecimento com a indicação na categoria Melhor Artista Internacional no BET Awards e os planos com o selo musical.

Como surgiu a ideia de ter seu próprio selo musical, o Hip Hop Rare?

A ideia nasceu com a minha experiência na Papatunes, gravadora independente do meu irmão Papatinho, que foi com quem assinei meu primeiro contrato. Ele me guiou artisticamente para eu ser quem eu sou hoje. E, de uns tempos para cá, venho pensado em como ajudar artistas que estão chegando a trilharem seus caminhos também. Por isso, criei a Hip Hop Rare.

Como foi a escolha de "A Pedido" para ser o primeiro lançamento do novo selo musical?

Quis fazer o remix desse clássico do funk como lançamento do selo porque tem tudo a ver com o projeto. Criei a Hip Hop Rare pensando em transformar vidas. Incentivar uma galera nova que tá chegando e que tem muito talento, poder ver o que aconteceu comigo acontecer com outras pessoas. E o funk representa isso. Assim como MC Tikão e DJ Mandrake foram e continuam sendo referências para jovens da favela, eu quero deixar meu legado também.



Além de alavancar a carreira de novos nomes, como você pretende administrar o selo?

Então, eu não estou sozinho nessa. Vou estar na administração e, principalmente, na parte artística, ajudando nas composições, na construção da imagem e na entrega das músicas. Mas vamos olhar os artistas de maneira 360º.

Qual o legado que você pretende construir com o Hip Hop Rare?

Quero que as pessoas saibam que eu batalhei muito para ter meu espaço na música sem pisar em ninguém. Eu quero tornar o rap um grande segmento da música brasileira - assim como é lá fora - e ver o que aconteceu na minha vida acontecer na vida de outras pessoas.

Quais os próximos nomes que você pretende trazer para o selo?

Isso ainda é segredo rs. Mas pretendemos lançar uma mixtape com todos os artistas do casting.

Você foi indicado ao BET Awards, como encara esse reconhecimento do seu trabalho em nível internacional?

Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar isso. É um sinal de que estamos no caminho certo, sem pisar em ninguém e escrevendo sempre com o coração.



Você é o rapper mais ouvido no Spotify Brasil, como explica o interesse pelo gênero?



Acho que o rap, nos últimos anos, foi o gênero que conseguiu passar uma mensagem de esperança. Mesmo falando de amor em muitas músicas, passamos mensagens, falamos de nossas dores e preconceitos que sofremos. Acho que foi uma forma de expressão que motivou muita gente a falar o que sente.

Acredita que o rap conquistou a aceitação do grande público que antes o discriminava?

Acredito que quem discrimina a gente não vai gostar nunca. Mas quem entende o poder transformador do rap na vida de milhares de jovens da periferia do Brasil se abriu pelo menos um pouquinho para ver esse movimento e ouvir nossos versos.