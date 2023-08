Mirella Santos anuncia sexo do bebê em transmissão ao vivo

Rio - Mirella Santos compartilhou com os seguidores durante uma live, nesta quarta-feira, o sexo e o nome de seu primeiro filho com Gabriel Farias. O evento, que contou com a participação de sua irmã gêmea, Marielle Santos, e da amiga MC Loma, reuniu mais de 1 milhão de telespectadores na transmissão.

Com uma música feita especialmente para a momento e uma fumaça rosa, Mirella e Gabriel descobriram que estão a espera de uma menina, que vai se chamar Luna. Animada com a notícia, a influenciadora vibrou em seus stories do Instagram: "Eu vou ter uma menininha".