Famosos marcam presença no 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro; veja as fotos

Um time de famosos compareceram ao 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. Destaque em "Terra e Paixão", da TV Globo, como o personagem Caio, Cauã Reymond foi uma das celebridades que passou pelo tapete vermelho do evento.

Vladmir Brichta, Adriana Esteves, Taís Araujo, Lázaro Ramos, Lorena Comparato, Monique Alfradique, Drica Moraes, Antonio Pitanga, Bárbara Paz, Letícia Spiller e Dira Paes também prestigiaram a cerimônia.

O troféu Grande Otelo de Melhor Atriz foi para Dira Paes (“Pureza”) e o de Melhor Ator, para Carlos Francisco (“Marte Um”). Adriana Esteves ganhou na categoria Melhor Atriz Coadjuvante (“Medida Provisória”) e como Melhor Ator Coadjuvante quem levou a melhor foi Cícero Lucas (“Marte Um”).