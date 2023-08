Vídeo! Ana Maria Braga renova batismo no Rio Jordão

Ana Maria Braga, de 74 anos, usou o Instagram, nesta quarta-feira, para contar aos fãs que renovou o batismo nas águas do Rio Jordão, em Israel. A apresentadora do "Mais Você", da TV Globo, mostrou detalhes do momento especial, através de um vídeo, e comentou a emoção de estar no local sagrado.

"Localizado nas margens do rio, em Israel, esse local sagrado oferece aos fiéis a oportunidade de participar de cerimônias de batismo em um ambiente reverenciado pela sua conexão com a tradição bíblica. O gesto é simbólico, mas importante para quem crê. Emoção única”, escreveu ela na legenda.

Os admiradores de Ana, claro, reagiram: "Deve ser a coisa mais linda e o melhor sentimento da vida", opinou um. "Momento inesquecível será este em sua vida", disse outro. "Ana dando uma aula! Muito legal esta disposição de mostrar esta viagem que está no imaginário de tantas pessoas!", elogiou uma terceira pessoa.







