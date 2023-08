Giovana Cordeiro comenta parceria com Nicolas Prattes em 'Fuzuê': 'Química fácil'

Rio - Giovana Cordeiro, de 26 anos, comemora a boa recepção que teve entre o público com a primeira semana de "Fuzuê", nova novela das 19h, em que a atriz faz sua primeira protagonista. Nesta quarta-feira, a intérprete de Luna conversou com a imprensa nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, e enalteceu a parceria com Nicolas Prattes, de 26, que dá vida ao advogado Miguel, fazendo par romântico com a artista.

"A química é fácil, porque é um casal fofo, parceiro, que tem muita escuta e muita sintonia", comentou a morena, que já havia trabalhado em um mesma novela com o ator, mas não tinha chegado a contracenar com Nicolas até "Fuzuê". "Em 'Rock Story', eu não encontrava com ele em cena, mas foi onde a gente se conheceu. Agora sim, a gente está construindo essa relação pra esse trabalho", afirmou.

Também nesta quarta, foi ao ar a primeira cena de sexo entre Luna e Miguel, deixando a web em polvorosa. No meio da mata em Paraty, o casal precisou se abrigar da chuva em uma gruta, quando o clima entre os dois esquentou. "A química explodinho. Não vou negar que queria ser a Luna", reagiu um usuário do Twitter. "Chovendo lá fora, e Miguel e Luna pegando fogo na caverna, credo, que delícia", disparou mais uma internauta.

No entanto, o romance entre os mocinhos da trama escrita por Gustavo Reiz vai ser abalado com a chegada de Olívia (Jessica Córes), modelo que é ex-namorada de Miguel e volta para tentar reconquistar o filho de Nero (Edson Celulari). Para Giovana, a separação de Luna e Miguel abre novos caminhos na novela: "Isso é legal, foi amor à primeira vista, mas não ficaram juntos logo de cara", relembra, citando os primeiros capítulos da obra.

"A Olívia entra como essa peça pra dificultar a relação, mas a gente sabe que o amor sempre vence, então, a gente vai se encontrar bastante no caminho. Só que o foco da Luna é encontrar a mãe. Tudo que é mais um problema, tudo que pode ser mais uma dificuldade, ela deixa de lado", reflete a atriz.