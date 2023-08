'Não é preciso retribuir o mal com o mal', diz sogro de Larissa Manoela após ataque por religião

Rio - Paulo Henrique Frambach, pai do ator André Luiz Frambach, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, após ser envolvido na polêmica entre Larissa Manoela e seus pais. Em postagem no Instagram, Paulo citou uma frase atribuída a Allan Kardec, fundador do espiritismo kardecista, depois de uma conversa da atriz com a mãe, Silvana Taques, ser exposta, revelando um ataque à família do noivo da artista

"Não é preciso retribuir o mal com o mal; o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho; é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma; vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros", diz o texto publicado por Frambach. "É isso", comentou Giselle Pfaltzgraff, mãe de André Luiz.

Na última terça-feira, a Polícia Civil abriu uma investigação relacionada à notícia-crime feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio (CCIR), contra Silvana Taques Elias dos Santos, de 51 anos, mãe da atriz Larissa Manoela.

Em uma troca de mensagens durante o Natal de 2022, após Larissa desejar uma feliz celebração, a mãe teria respondido com palavrão e deboche: "Esqueci de te desejar... Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira". A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) apura uma possível prática de intolerância religiosa.

Briga familiar

Em entrevista exibida no programa 'Fantástico', da TV Globo, a atriz Larissa Manoela deu detalhes sobre os conflitos familiares que tem enfrentado ultimamente. A jovem relatou sobre o rompimento da sociedade que tinha com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

Larissa teria aberto mão de nove propriedades, com valor total estimado em R$ 18 milhões, que faziam parte das duas empresas que ela tinha com os pais, além de uma casa no exterior em nome de Silvana e Gilberto.

Atualmente, Larissa diz que só tem uma casa. "Eu tenho um apartamento que acabei de vender para poder pagar a casa em que eu estou morando hoje. E que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar", afirmou à repórter Renata Capucci. Segundo a advogada da artista, Patrícia Proetti, na época da compra do imóvel, a atriz chegou a ter o crédito negado. "Porque ela não tinha movimentação bancária. Não tinha histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário".

Patrícia também afirmou que Larissa não tinha autorização dos pais para usar seu dinheiro e cartões de crédito sem permissão. "Depois dos 18 anos lhe eram fornecido cartões de crédito, sim, mas ela não tinha autorização para uso. Tanto que se quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir, (...) e o pai então autorizava e dizia inclusive em qual cartão poderia comprar. Ela tinha uma vida que os pais forneciam para ela", contou.

Em resposta, Silvana deu entrevista à jornalista Chris Flores, do SBT. Trechos exibidos no programa 'Domingo Legal' mostram a mãe rebatendo as acusações da filha. "Ela [Larissa Manoela] sempre teve o cartão de crédito sem limite. Tinha a senha e acesso a este dinheiro. Você acha mesmo que a Lari não teria dez reais ou sei lá quanto para comprar um milho na praia? Você acredita nisso? Ela sempre pôde comprar o que quisesse, de qualquer valor, inclusive carro, bolsa, sapato, que eu acho bem mais caro do que um milho na praia", afirmou Silvana.