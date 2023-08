Em estreia de podcast, Isabele Benito entrevista Nicole Bahls

A estreia do podcast de Isabele Benito, de 43 anos, nesta quinta-feira (24), será em grande estilo. A primeira convidada da apresentadora do SBT, no "Tá Benito Podcast", será a ex-panicat e influenciadora digital Nicole Bahls. Durante a entrevista, que será transmitida a partir das 19h no YouTube e também nas plataformas digitais, as duas vão conversar sobre diversos assuntos.

Isabele não esconde a felicidade com o novo desafio profissional. "Demorei, mas cheguei. Muita gente me perguntava o porquê de eu ainda não estar no YouTube. Isso era um projeto antigo, feito com muito cuidado. E é só o começo!", destaca.

O "Tá Benito Podcast" terá entrevistas semanais. Toda às quintas, Isabele irá receber um convidado para o bate-papo, num estúdio próprio, que fica no Centro do Rio, bem ao lado do Aeroporto Santos Dumont.