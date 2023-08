Carolina Dieckmann relembra morte da mãe: 'Memória que mais dói'

Rio - Carolina Dieckmann abriu o coração sobre a morte da mãe, Maíra Dieckmann, que completou quatro anos nesta quinta-feira. Em texto divulgado no Instagram, a atriz de 44 anos comentou a saudade após a perda da matriarca, que faleceu após um mal súbito em 2019.

"Uma pausa numa viagem pra entrar em outra; viver a memória que mais me dói, há 4 anos. Ao mesmo tempo que o tempo alivia, ele traz uma sensação de distância cada vez maior do último dia. É como querer que passe logo, na mesma dose que se deseja voltar ali, a qualquer custo, no último abraço", começou o relato.



"Comprei um tamanco como o que minha mãe usava na minha infância… scholl, de madeira; e a cada passo que eu dou, ouço o mesmo som que faziam as pegadas dela, como se eu pudesse estar misturada sendo ela

sendo eu num tempo/espaço que não existe, assim como esse sentimento doido que é perder de vista quem te trouxe pro mundo", desabafou.

Ela ainda falou sobre o sentimento de carregar dentro de si alguém que já partiu. "Mamãe, sei que você anda comigo, e até mesmo quando não estou de tamanco… eu sinto. Sei também que não te vejo fora… há quatro anos que eu só te encontro DENTRO. Te amo."