Virginia Fonseca sensualiza em foto topless e Zé Felipe reage: 'Minha gata'

Rio - A influenciadora Virginia Fonseca, de 24 anos, arrancou suspiros de seus seguidores nesta quinta-feira (24), ao postar uma foto topless em suas redes para promover a nova música do marido, 'Marrento'. A famosa recebeu muito elogios pelo registro e é claro que o maridão, Zé Felipe, também não perdeu a chance de admirar a beleza da empresária na postagem.



Na foto, Virgínia aparece toda produzida, de batom vermelho, cabelo cheio de gel e brinco dourado, cobrindo seus seios com as mãos e usando apenas luvas pretas e uma meia calça sensual da mesma cor, com transparência em lugares estratégicos. "Meu love é cachorro e sem sentimento", escreveu a influencer na publicação, pegando parte da letra da música do cantor emprestada para legendar o clique.



Internautas perderam até o fôlego com o "corpaço" da famosa nos comentários: "Te amooo, minha gataa", declarou o sertanejo Zé Felipe. "Só critica quem queria ser igual!", afirmou uma fã. "As senhoras invejosas, insuportáveis e conservadoras daqui a pouco começam a falar m*rda da Virginia kkk", disse outra. "A verdade é que todas queriam ter um corpo assim! Pronto falei", pontuou uma terceira. "É linda demais, sem comentários", admirou mais uma.