Sheron Menezzes e Letícia Salles celebram amizade e fazem tatuagem juntas

Rio - Unidas pela novela 'Vai na Fé', as atrizes Sheron Menezzes e Letícia Salles decidiram eternizar o laço de sua amizade na pele e fizeram uma tatuagem combinando. Nesta quinta-feira (24), Sheron compartilhou uma série de registros deste dia especial e explicou o motivo de ter escolhido fazer a arte simples e delicada.



"Dushi, minha nova palavra favorita... Tudo que é bom, tudo que é bonito... Uma palavra que marcou o fim de um ciclo lindo e o começo de outro ainda mais maravilhoso!", escreveu a famosa na legenda da publicação. Os registros mostram não só os resultados das "tattoos", como também revelam um pouco da origem da palavra, que é da língua Papiamento, baseada principalmente no Português e no Espanhol. A palavra, que as famosas resolveram tatuar em seus pulsos, foi aprendida em uma viagem que as duas fizeram com outras amigas da produção para Curaçao, no Caribe, e tem uma série de significados, como: doce, sexy, gostoso e legal.



Fãs das artistas logo foram aos comentários elogiar o gesto e a relação das duas: "Nem Ben e nem Lui, a Sol terminou foi com a Erica kkkk Lindas", brincou uma pessoa, fazendo referência aos personagens da novela. "Significado lindo, assim como você. Sou muito fã e te acho talentosa demais, a Sol foi tudo de melhor", afirmou outra. "Você é Dushi", declarou uma terceira. "Amei essa amizade, mas já tô com saudade da Sol", contou mais uma.