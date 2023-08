Karol Conká conta que filho deixou a escola após cancelamento no 'BBB 21'

Rio - Karol Conká participou do MaterniDelas, quadro do PodDelas, comandado por Viih Tube e Tata Estaniecki, e revelou que o cancelamento que sofreu durante o "BBB 21" gerou consequências para seu filho. Quarta eliminada do programa com 99,17% dos votos, a cantora relatou que o rapaz se ausentou da escola.

"Ele ficou sem ir pro colégio, né… [...] Quando ele foi fizeram umas piadinhas lá. Ele é muito calmo, ele nunca foi agressivo. Mas ele teve uma reação com o menino. Porque o menino chamou ele de 'filho da mamacita'. Aí eu conversei com ele… 'Mas você não é o filho da mamacita? Você tem vergonha de ser meu filho? Mas se vc tiver, também pode falar. Porque eu tenho um pouquinho de vergonha de ser eu'", disse.

Ela ainda comentou que teve um pressentimento com o filho durante o confinamento. "Eu pensei: 'Putz, ele está sofrendo alguma coisa'. Sonhei um negócio lá dentro que me fez perceber que estava rolando alguma coisa. Estava em Nova Iorque com uma peruca, querendo muito ser disfarçada, que ninguém me reconhecesse. Eu andava com um carrinho de bebê e o Jorge tinha 8 meses e eu protegia muito esse carrinho. Eu fiquei tentando decifrar esse sonho. E eu ficava assim 'Vote, me tire, Brasil. Se vocês não me tirarem, vocês são sádicos'. Quando eu vi que eu ia sair, é por isso que eu fico feliz", acrescentou.

"Quando eu saí e vi a carinha dele no hotel, muito assustado… Eu me senti um lixo. Eu só falava 'me perdoa, me perdoa'. E ele 'não, tá tudo bem. Eu nunca vi você daquele jeito'. Não brigo com meu filho, eu nunca coloquei ele de castigo e eu tentava explicar pra ele. 'Olha, quando você é figura pública, você entra num programa que é pra ser julgado…'", concluiu.