Sabrina Sato e mais famosos prestigiam baile em São Paulo

Com o tema "Disco Couture Ball", a terceira edição do Baile BB recebeu um verdadeiro time de celebridades na noite desta sexta-feira, no Hotel Rosewood, em São Paulo.

A apresentadora Sabrina Sato foi uma das famosas que prestigiou o evento, organizado por Beto Pacheco, e atraiu olhares ao apostar em uma produção bem ousada, com direito a um topetão brilhoso. Durante a festa, a mamãe de Zoe ainda mudou de look.

Patrícia Poeta, Flávia Alessandra, Jade Picon, Reynaldo Gianecchini, Cleo, Camila Queiroz, Klebber Toledo, José Loreto, Luciana Gimenez e Lorena Improta também marcaram presença no baile, que contou com um leilão beneficente em prol da Casa Santa Teresinha, instituição que ajuda crianças e adolescentes com doenças raríssimas de pele.