Caio Castro troca beijos com a namorada, Daiane de Paula, em Barretos

Caio Castro, de 34 anos, e Daiane de Paula, de 32, marcaram presença na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira. No local, o casal, que está junto desde o ano passado, mostrou muito estilo e sintonia. Apaixonados, eles também trocaram beijos e carinhos.

Nas redes sociais, Daiana exibiu um momento de descontração com o amado em um camarim do evento. "Quem é (sic) tu?", quis saber ela, mostrando Caio em um vídeo publicado no Instagram. "Sou o peão que laçou essa vacona", respondeu ele. "Vacona, não, amor", rebateu a empreendedora.

Além do casal, alguns ex-BBBs também estiveram em Barretos, como Arthur Picoli, Gizelly Bicalho e Sarah Andrade.