RBD volta aos palcos após 15 anos e empolga fãs: 'Lendários'

Após um hiato de 15 anos, o grupo RBD realizou o primeiro show da turnê "Soy Rebelde Tour", no estádio Sun Bowl, em El Paso, no Texas, Estados Unidos, na noite desta sexta-feira. Anahí, Dulce Maria, Maite Peroni, Christopher Von Uckermann e Christian Chávez levaram o público ao delírio com os maiores sucessos da banda. A apresentação ainda teve estrutura grandiosa, bailarinos e troca de figurinos.

Os fãs compartilharam alguns momentos do show nas redes sociais e falaram sobre a nostalgia de ver o agora quinteto, já que Alfonso Herrera não quis participar deste reencontro, junto novamente. "Você quer performance? Quer qualidade e conteúdo? Pois tome! O RBD pisou no acelerador e esqueceu do freio! Amamos ver! Lendários", comentou um usuário do Twitter. "Eles estavam simplesmente perfeitos, lindos, figurinos impecáveis e a mesma conexão de sempre entre eles. Nosso RBD tá mais vivo do que nunca", disse outro.

Em novembro, o grupo desembarca no Brasil para uma série de apresentações. Os artistas se apresentam nos dias 9 e 10, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro; nos dias 12 e 13 no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e entre os dias 16 e 19, Allianz Parque, também na capital paulistana. Os ingressos já estão esgotados.

RBD encerrou o show com "Rebelde" com direito a coreografia original e uniforme #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/rdB5FjKRjE — RBD (@rbdmaniaco) August 26, 2023

Simplesmente o melhor trio do mundooo pic.twitter.com/2RyszI0NJC — ⁱ (@gabiii_cris) August 26, 2023

PARA OLVIDARTE DE MI #SoyRebeldeTour | RBD IS BACK pic.twitter.com/dShpORnF71 — lucas fn ccount (@lucasportilla) August 26, 2023

Anahi mais uma vez mostrando que Sálvame é o maior ato do RBD!!! pic.twitter.com/xb0BdxLxGC — Drê (@DrePortilla) August 26, 2023

Você quer performance? Quer qualidade e conteúdo? Pois tome! O RBD pisou no acelerador e esqueceu do freio! Amamos ver! Lendários. pic.twitter.com/ZKmLVbSXRm — belly (@puentillada) August 26, 2023

Eles estavam simplesmente perfeitos, lindos, figurinos impecáveis e a mesma conexão de sempre entre eles. Nosso RBD tá mais vivo do que nunca #SoyRebeldeTour — betina (@betinax7) August 26, 2023