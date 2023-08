Famosos lamentam a morte de MC Marcinho nas redes sociais

Vários famosos usaram as redes sociais, neste sábado, para lamentar a morte do cantor MC Marcinho, aos 45 anos, em decorrência da falência múltipla de órgãos . Considerado 'Príncipe do Funk', o cantor estava internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa Dor, em Copacabana, Na Zona Sul do Rio, e teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira.

"Perdemos uma das maiores vozes do Funk. O MC Marcinho sempre foi sensacional comigo e desejo para toda a família dele muita força. O funk perde duas vozes gigantes em um curto período. Funk em luto", escreveu Lexa, no Instagram. "O príncipe do funk precisou descansar. Tanta gente que fez história no funk partindo, que o legado do MC Marcinho seja eterno. Ele descansou porque lutou muito. Meus pêsames a sua família, amigos e fãs!! Esse fez história", comentou Valesca Popozuda, no Twitter.

Confira o que mais famosos disseram:

Bruno Cardoso: "Meu irmão, ídolo, querido MC Marcinho falei pra você algumas vezes o quanto você é importante pra minha formação musical. O quanto me inspirei em você pra ser quem eu sou hoje. Graças a você, vendo voce cantar eu tive a coragem pra subir num palco pela primeira vez pra cantar um funk melody nos bailes, hoje canto em shows, pelo mundo a fora. Mas era você que eu imaginava ser no palco e queria fazer igual. Te imitava cantando o Rap do Solitário, Princesa e tantas outras. Anos depois os nossos caminhos se aproximaram e o sonho de moleque se realizou, cantar com você, pra você meu irmão. Obrigado por tudo, você é gigante".

Gilberto Gil: "Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs".

Marcelo D2: "MC Marcinho marcou uma época, gente boa demais, ele é um pilar do funk carioca e da música Brasileira… que descanse em paz", disse Marcelo D2, no Twitter.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Cardoso (@bcbrunocardoso)

Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs. #EquipeGil — Gilberto Gil (@gilbertogil) August 26, 2023

O príncipe do funk precisou descansar, tanta gente que fez história no funk partindo, que o legado do MC Marcinho seja eterno, ele descansou porque lutou muito, meus pêsames a sua família, amigos e fãs!! Esse fez história #luto — Valesca Popozuda (@ValescaOficial) August 26, 2023