Filhos de MC Marcinho prestam homenagens ao pai: 'Sempre será meu herói'

Filhos de MC Marcinho, Marcelly e Márcio Garcia, prestaram uma homenagem ao cantor através do Instagram, neste sábado. Considerado Príncipe do Funk, o artista morreu aos 45 anos, nesta manhã, em decorrência da falência múltipla de órgãos.

"Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Eu te amo tanto, mas sei que descansou e está em um lugar melhor. Descanse em paz, te amo para sempre! Obrigada pelos conselhos, obrigada pelos puxões de orelha, obrigada por todo o carinho e castigos. Você foi o melhor pai que eu poderia ter", afirmou Marcelly na publicação.

Já Márcio escreveu: "Você sempre será meu herói. Descanse em paz, meu eterno pai, príncipe do funk". Além dos dois, MC Marcinho tinha mais três filhos: Matheus, Sara e Marcelo.

Nas redes sociais, vários famosos lamentam a morte de MC Marcinho e citam a importância dele no funk. "Perdemos uma das maiores vozes do Funk. O MC Marcinho sempre foi sensacional comigo e desejo para toda a família dele muita força. O funk perde duas vozes gigantes em um curto período. Funk em luto", escreveu Lexa, no Instagram. "MC Marcinho marcou para sempre o funk e a nossa música. Com seu talento, simplicidade e carisma, foi um dos precursores do funk melody e da popularização do ritmo no Brasil. Descanse em paz", disse Anitta, no Twitter.

Portador de cardiopatia e doença renal crônica, o cantor estava internado desde o dia 27 de junho e sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho. O funkeiro foi diagnosticado com uma infecção generalizada e teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira. O artista havia passado por uma cirurgia para implante de um coração artificial e aguardava pelo transplante do órgão real, mas foi retirado da fila por não ter condições de ser submetido ao procedimento. Neste sábado, a morte do dono do hit "Glamourosa" foi confirmada Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.