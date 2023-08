'Glamourosa' é a música mais tocada de MC Marcinho na última década

Considerado o Príncipe do Funk, MC Marcinho, que morreu aos 45 anos, neste sábado, em decorrência da falência múltipla de órgãos, deixa um legado musical de 82 obras musicais e 307 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

De sua autoria, "Glamurosa" foi a canção do funkeiro mais tocada nos últimos 10 anos no Brasil, nos principais segmentos de execução pública. Da lista de suas composições na gestão coletiva no Brasil, ela também foi a mais regravada até o momento. Entre os outros sucessos do artista estão "Princesa", "Solitário" e "Quero seu Amor".

Segundo a lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros de MC Marcinho continuarão a receber os rendimentos em direitos autorais por suas músicas por 70 anos após sua morte.

Confira o ranking das músicas de MC Marcinho mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução

1 - Glamourosa (rap glamurosa) / MC Marcinho

2 - Princesa / MC Marcinho

3 - Solitário / MC Marcinho

4- Quero seu amor / MC Marcinho

5- Favela / MC Marcinho

6 - Catucar (rap fuca na futchuca)

7- Não para não / MC Marcinho

8 - Porque te amo / MC Marcinho

9- Garota nota 100 (te cuida meu bem - versão funk) / Miguel / Michael Sullivan / M.C. Marcinho / Paulo Massadas



10- Arrasa Nem / MC Marcinho

Top 5 das músicas de autoria de MC Marcinho mais regravadas



1 - Glamourosa (rap glamurosa) / MC Marcinho

2 - Princesa / MC Marcinho

3 - Motivos da vida e Solitário / MC Marcinho

4 - Porque te amo / MC Marcinho

5 - Quero seu Amor / MC Marcinho

