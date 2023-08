Ex-esposa de MC Marcinho, MC Cacau emociona com homenagem para o funkeiro

Rio - A cantora MC Cacau, ex-esposa e mãe de um dos filhos de MC Marcinho, usou suas redes neste sábado (26) para lamentar a morte do funkeiro e fazer uma homenagem para o artista. Em seus stories, a MC compartilhou uma série de fotos da época em que os dois ainda estavam juntos e emocionou seguidores com seu texto de despedida para o ex-marido.

"Cacau e Marcinho sempre vai ser um casal com o mais puro amor. Você foi morar com Deus, mas deixou pra mim a sua cópia pra eu lembrar todo dia. Obrigada por guardar seu nome pro nome pro nosso filho, obrigada, negão, por não deixar faltar nada e por me ajudar tantas vezes escondido. Obrigada pelas milhares de vezes que falou: 'Cláudia, eu amo você'", escreveu a famosa. Ela também compartilhou uma série de fotos, que mostram os dois ainda novos, quando namoraram no início de suas carreiras e tiveram seu filho, Marcio André, há 17 anos atrás. Na época, os dois também lançaram algumas colaborações juntos como 'Porque te amo', 'Quero seu Amor' e 'Chama de Amor'.



Na última semana, a cantora já tinha surpreendido internautas com seu carinho pelo cantor, se disponibilizando a dar carona para quem pudesse doar sangue para o ícone da música, em uma tentativa de salvar sua vida.