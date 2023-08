Eliezer faz graça com transformação depois do 'BBB 22': 'Mesma pessoa?'

Rio - O influenciador Eliezer, de 33 anos, deixou seguidores de queixo caído ao fazer uma comparação com alguma fotos de um ano atrás, quando fez parte do 'BBB 22'. Neste sábado (26), o famoso chegou a fazer uma piada com a diferença gritante em sua aparência após ter realizado o procedimento de harmonização facial e ter se desfeito do "bigodão" que tinha quando participou do reality.



"Estamos falando da mesma pessoa? Kkkk", brincou o marido da também ex-BBB, Viih Tube. Para mostrar a transformação no visual do ex-brother, Eliezer escolheu primeiro um clique atual, tirado no ensaio mais recente que fez com sua família, e depois adicionou imagens oficais da TV Globo, da época que ainda estava no programa e tinha menos cabelo, usava um bigode enorme com cavanhaque e ainda não tinha feito harmonização nem outros procedimentos estéticos.



Internautas se divertiram tanto com a brincadeira que até Viih Tube decidiu fazer graça com as mudanças do maridão: "Eu te traí com você mesmo kkk", escreveu a influencer nos comentários. "O que você era no passado, deixa no passado", afirmou um fã. "Digamos que o dinheiro faz muito bem", pontuou outra. "A gente vem ao mundo é pra evoluir, mesmo. Parabéns", admirou um terceiro. "Eu sempre soube que era apenas má administração", contou mais uma.