​Corpo de MC Marcinho é cremado no Cemitério da Penitência, no Caju

Portador de cardiopatia e doença renal crônica, o cantor estava internado desde o dia 27 de junho e sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho. O funkeiro foi diagnosticado com uma infecção generalizada e teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira. O artista havia passado por uma cirurgia para implante de um coração artificial e aguardava pelo transplante do órgão real, mas foi retirado da fila por não ter condições de ser submetido ao procedimento. Neste sábado, a morte do dono do hit 'Glamourosa' foi confirmada Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Conhecido como o "Príncipe do Funk", Marcinho foi um dos precursores do funk melody e é dono de hits que marcaram as décadas de 1990 e 2000, entre eles "Glamurosa", "Rap do Solitário" e "Garota Nota 100". A última ganhou ainda mais projeção recentemente, ao ser incluída na trilha sonora da novela "Vai na Fé", da TV Globo, como a música-tema de Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis).

Marcinho deixa cinco filhos: Matheus e Marcelly, de 23 anos, Sara, de 22, Marcelo, 21, e Marcinho, de 16. Em junho deste ano, foi anunciado o fim do casamento do cantor com Kelly Garcia, depois de 20 anos juntos. Kelly revelou a separação em postagem nas redes sociais, três dias antes do funkeiro ser internado. O divórcio foi oficializado no último domingo (20).