Influenciadora que se diz amante de MC Cabelinho confirma traição do cantor

Rio - A influenciadora Duda Mehdef, apontada como possível affair do cantor MC Cabelinho, usou suas redes neste domingo (27) para confirmar que foi sim para um hotel com o famoso no último sábado (26). A polêmica surgiu como um flagra de um perfil de fofocas, mas a "amante" chegou a afirmar que Cabelinho disse que estava solteiro no momento, para o terror de quem acompanhava o namoro do rapper com a atriz Bella Campos.Os boatos do término começaram quando uma página de fofoca afirmou que o MC tinha sido visto saindo de um hotel em Belo Horizonte acompanhado por uma mulher loira, mas nada tinha sido confirmado até o depoimento de Duda. "Sobre a polêmica: conheci ele [Cabelinho] em 2018, quando a gente começou a se envolver. Nossa 'relação' é meio conturbada desde sempre, mas eu vi ele ontem sim e fui lá no hotel sim. Ele me falou que não está namorando, se é verdade ou não, eu não sei. Ou ele tá namorando e traiu ou ele não tá e vai contar pra vocês aí com o tempo", revelou a influencer em seus stories do Instagram.Internautas se desesperaram com o suposto término do casal e foram às redes expressar sua decepção com o comportamento do funkeiro, que aparentemente traiu a namorada dias após ela ter feito uma tatuagem com o seu nome . "Cabelinho, seu desgraçado, você prometeu que a Bella era sua cura", reclamou uma pessoa. "Como assim o MC Cabelinho traiu a Bella, gente? Tô arrasada", confessou outra. "Não aceito o Cabelinho e a Bella terem terminado. NÃO ACEITO, VOLTEM JÁ. PAREM DE PALHAÇADA", exigiu uma terceira. "Se for real mesmo esse boato que o MC Cabelinho traiu a Bella Campos, só confirma o quanto ele foi burro!! Imagina perder a BELLA CAMPOS", afirmou mais uma.