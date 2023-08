Tatá Werneck celebra 40 anos de vida com show da ídolo, Sandy: 'Deusa perfeita'

Rio - Tatá Werneck reuniu sua família e amigos para a celebração de seus 40 anos neste domingo (27), e nem a chuva que não deu trégua no Rio neste final de semana foi capaz de atrapalhar o evento. A famosa compartilhou registros do dia especial em suas redes, mostrando que a atração principal da festa foi um show da cantora Sandy.



A filha do sertanejo Xororó subiu no palco para interpretar seus maiores sucessos e contou até com uma ajudinha do marido, Lucas Lima, para cantar algumas músicas. Para a felicidade de Tatá, esta foi a segunda apresentação de sua ídolo que ela assistiu nos últimos dois dias, já que no sábado (26), a apresentadora também foi ao Qualistage, na Barra da Tijuca, para prestigiar outro show da artista.



Além das emoções com a parte musical da festa, a atriz se comoveu com uma declaração do marido, Rafael Vitti, que a homenageou com um post simples e cheio de carinho em suas redes. "Te amo, meu mô", escreveu o ator na publicação. Na foto, tirada durante a comemoração, o casal aparece abraçado e sorrindo, Tatá usando um vestido de lantejoulas azuis cheio de recortes e babados, e Rafa vestindo um terno preto com blusa azul-escura e calça jeans.



Na verdade, a intérprete de Anely na novela 'Terra e Paixão' faz aniversário no dia 11 de Agosto, mas só agora decidiu comemorar a data ao lado de seus convidados.