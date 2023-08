Faustão realiza transplante e famosos celebram: 'Muito feliz'

Rio - Famosos usaram as redes sociais, no último domingo, para comemorar o transplante de coração realizado por Faustão , de 73 anos, após sete dias de espera na fila do SUS. O apresentador foi submetido à cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde o dia 05 de agosto, a fim de recuperar-se de um quadro de insuficiência cardíaca. Personalidades como Luciano Huck, Miguel Falabella, Ticiane Pinheiro e Paulo Betti celebraram o sucesso do procedimento, que durou cerca de 2h30.

"Feliz demais com a notícia de que o transplante de Faustão foi um sucesso. Simbólico que a operação tenha acontecido num domingo, dia que ele nos alegrou por tantas décadas", iniciou o apresentador Luciano Huck, que desde 2001 comanda o programa "Domingão", antes apresentado por Faustão, na TV Globo. "Desejo pronta recuperação pra você, meu amigo. E fé em Deus", concluiu ele através de seu perfil no Twitter.



Veja o que outros famosos disseram

Miguel Falabella, ator e diretor: "Fausto, achei essa foto que traduz o meu sentimento de hoje e sempre. Quero te abraçar amorosamente, da mesma maneira que você sempre abraçou a todos aqueles que têm o privilégio de privar de sua rara amizade. Um homem de generosidade ímpar, um amigo com quem se conta e para quem o universo, estou certo, continuará a conspirar favoravelmente. Saúde, querido amigo! Estamos todos vibrando por você!".

Ticiane Pinheiro, apresentadora: "Que alegria e que emoção saber que nosso querido amigo Faustão já está com seu coração novo! Agora, estamos torcendo para que ele tenha uma excelente recuperação".

Enzo Celulari, empresário: "Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem-sucedido. Informem-se antes de julgar".

Roberta Miranda, cantora: "Agradecendo a Deus, ao doador e ao governo de São Paulo [pelo coração recebido por Faustão]".

Juliana Paiva, atriz: "Muito feliz em saber que a cirurgia deu certo, querido Fausto! Bem-vindo novo coração! Estamos todos com você, querido! Muita saúde, sempre! Deus no comando!".

Paulo Betti, ator: "Estou torcendo pela total recuperação do Faustão! E acredito na lisura do SUS! Conheci Faustão quando ele fazia um programa de rádio de nome 'Balancê', acho que era na radio Globo. Era ao vivo, na hora do almoço, num teatrinho chamado 'Palhaçaria', em Santa Cecília, São Paulo. Tinha 3 microfones pendurados no centro da areninha. Um de frente pro outro. Os outros dois eram Osmar Santos, que depois criou o bordão 'ripa na chulipa, pimba na gorduchinha', e Juarez Soares, que se tornou vereador pelo PT. Me pediram pra fazer uma cena da peça 'Aurora da Minha Vida', que eu estava divulgando. Estranhei fazer no rádio, mas fiz e gostei. Nunca fui no 'Perdidos na Noite', mas fui muitas vezes no 'Domingão'. Ele sempre me chamava de 'Futuro prefeito de Sorocaba'. Eu adorava. Mas nunca desejei esse cargo. Sempre desejei influenciar o povo de Sorocaba no voto consciente, o que nunca consegui [...] Vida longa ao querido Faustão e ao SUS!".

Helô Pinheiro, apresentadora e empresária: "Fausto, que esse coração seja tão generoso quanto aquele que nasceu com você.

Que Deus o ampare sempre! Beijos felizes por você".