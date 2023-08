Ana Maria Braga comenta viagem a Israel em retorno ao 'Mais Você': 'Indescritível'

Rio - Ana Maria Braga, de 74 anos, está de volta ao "Mais Você", da TV Globo, após um período de férias. Nesta segunda-feira, a apresentadora retomou o comando do programa matinal e falou sobre a viagem que realizou a Israel, enquanto Talitha Morete e Fabrício Battaglini cobriam a ausência da titular. Durante a atração, a veterana celebrou a experiência de renovar seu batismo nas águas do Rio Jordão, na última quarta-feira

"Foi uma emoção realmente indescritível mergulhar nas águas do Rio Jordão, as mesmas águas que Jesus foi batizado pelo profeta João Batista. Coisas inesquecíveis de se fazer", contou Ana Maria. "A gente volta com a fé renovada nos homens, na vida. É tanta informação, tanta beleza, que demora para assimilar tudo, entender a geografia da história...", continuou a apresentadora.

Além do calor intenso da região, a comunicadora também aproveitou o passeio para visitar locais históricos: "São construções presevadas há milênios. A gente vê a pequenez da gente. A gente é um grãozinho de areia nesse universo todo", declarou ela, que elegeu como um ponto alto da viagem a passagem pela Via Sacra, que Jesus Cristo percorreu carregando a cruz.