Vídeo: Influenciadora cristã é acusada de traição pelo marido

Com mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil no TikTok, a influenciadora cristã Bruna Lohaine está sendo acusada de traição por seu marido, Marcos Felipe. Nesta segunda-feira (28), ele postou nas redes sociais o vídeo do suposto flagrante. "Estava em uma pousada com outro cara me traindo", disse. Bruna é conhecida por compartilhar sua rotina de casa e comportamento evangélico.

A influenciadora usou o Instagram para negar a traição e acusou o marido de ser agressivo e fazer ameaças. "Passei por coisas que nenhuma mulher suportaria passar. E passei por tudo quietinha, não queria terminar meu casamento. Quando a mulher decide romper os cadeados ela se torna traidora? Vagabunda? Saí de casa por causa do comportamento dele", afirmou.