Bella Campos anuncia término do namoro com MC Cabelinho após boatos de traição

Rio - Bella Campos, de 25 anos, confirmou o término do relacionamento com MC Cabelinho, de 27, através do Instagram Stories, na noite desta segunda-feira, após rumores de traição. Juntos desde outubro do ano passado, os dois se conheceram durante as gravações da novela 'Vai na Fé' e já estavam discutindo a possibilidade de se casarem e terem filhos no futuro.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar", começou.

"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. "Faço isso em respeito a todos que nos acompanharam e tinham carinho por nós, faço isso por todos que já passaram por isso e não puderam reagir", desabafou. "Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde quero focar minha energia e atenção", concluiu.

Momentos depois, na mesma rede social, MC Cabelinho também se manifestou sobre o fim da relação: "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado a nossa vida dessa forma", escreveu ele.

No último domingo , a influenciadora Duda Mehdef, apontada como possível affair do cantor, confirmou que foi para um hotel de Belo Horizonte com ele no sábado . "Sobre a polêmica: conheci ele [Cabelinho] em 2018, quando a gente começou a se envolver. Nossa 'relação' é meio conturbada desde sempre, mas eu vi ele ontem sim e fui lá no hotel sim. Ele me falou que não está namorando, se é verdade ou não, eu não sei. Ou ele tá namorando e traiu ou ele não tá e vai contar pra vocês aí com o tempo", comentou.

Após a confirmação do término do namoro de Bella e Cabelinho, Duda Mehdef apagou seu perfil no Instagram.