Feyjão reúne famosos em festa de aniversário na Zona Sul do Rio

O cantor Vinicius Feyjão celebrou seu aniversário de 39 anos em um bar da Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira. Na festa, ele recebeu o carinho da mulher, Jéssica Tucha, e de amigos famosos, como Regina Casé, Carol Sampaio, Douglas Silva, Mumuzinho, Fábio Porchat, Rebecca e mais.

Nesta terça-feira, o artista lança a música "Gafe", que faz parte de seu novo álbum, em todas as plataformas digitais. Na canção, Feyjão aposta no estilo do Afro Beat, além de misturar o cavaquinho e a cuíca à um batida eletrônica, para retratar uma gafe cometida por um homem que não reparou no novo corte de cabelo da companheira.