MC Mirella exibe evolução da barriga de gravidez: 'Neném crescendo'

Rio - MC Mirella, de 25 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para publicar um vídeo em que mostra a evolução de sua barriga de quase seis meses de gravidez. A funkeira, que está à espera da primeira filha, fruto do relacionamento com Dynho Alves, de 27, afirmou estar impressionada com o crescimento expressivo do bebê.

"Meu Deus do céu! Dá pra ver direitinho aqui, ó. Gente, o que é isso? Estou chocada", pontuou Mirella, enquanto chamava pela filha, Serena, e observava a movimentação de sua barriga.

Na última quinta-feira, durante uma das comemorações de seu aniversário, a artista foi alvo de críticas na web após aparecer dançando funk, em sua festa de aniversário, com vestido de oncinha e botas rosa. "A MC Mirella dançando com essa roupa grávida, meu Deus, tem que ter coragem", alfinetou uma internauta. "Gente, gravidez não é luto, pelo contrário, é vida. Uma vida que vem acrescentar na nossa", rebateu a outra, em defesa da funkeira.