Carol Macedo celebra nascimento do primeiro filho: 'Meu amor'

Rio - Carol Macedo, de de 29 anos, deu à luz a Leo em um hospital do Rio há alguns dias. Em uma postagem no Instagram, nesta segunda-feira, a atriz compartilhou uma foto do primeiro filho e celebrou a chegada dele, que é fruto de seu relacionamento com Rafael Eboli, diretor de marketing de uma gravadora.

"Leo. Momento da chegada há alguns dias do meu amor, meu menino, meu leonino", escreveu ela na legenda. Amigos e fãs da artista vibraram com a publicação. "Bem-vindo", disse Regiane Alves. "Parabéns, Carolzinha", escreveu Erika Januza. "Coisa mais linda do mundo", disse Antonia Morais. "Parabéns Carol! Seu filho é lindo! Deus abençoe", afirmou uma fã.