Atriz Glamour Garcia detalha cirurgia de urgência nas cordas vocais: 'Muito medo'

Rio - Glamour Garcia, de 34 anos, usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para contar aos fãs que passou por uma cirurgia de urgência nas cordas vocais. No Instagram, a atriz, famosa por interpretar a personagem Britney na novela "A Dona do Pedaço", admitiu ter ficado com "muito medo", mas tranquilizou os seguidores sobre seu estado de saúde.

"Muito obrigada Santa Faustina e sua eterna misericórdia! Hoje foi um dia muito marcante. Passei por uma cirurgia de urgência nas cordas vocais", iniciou a artista na legenda de uma série de fotos em que aparece no hospital.

"Confesso que fiquei com muito medo, afinal a minha voz é a minha ferramenta de vida, mas a luz de Deus estava conosco", acrescentou ela, que em seguida aproveitou para agradecer à médica que realizou o procedimento. "Obrigada pelo carinho, pela admiração e por estar ao meu lado e de minha amada família!", concluiu a atriz.

Glamour Garcia está fora das novelas desde que interpretou Britney, na obra de Walcyr Carrasco, em 2019. Na época, a artista foi aclamada pela atuação e tornou-se a primeira atriz transexual a vencer a premiação "Melhores do Ano", da TV Globo.